Air Laut Memanas saat Kiamat, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan lengkap air laut memanas saat hari kiamat kelak. (Foto: Istimewa/worldatlas)

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap hubungan air laut dan hari kiamat. Diketahui bahwa lautan luas menjadi bagian anugerah dan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi.

Di dalam kitab suci Alquran tertulis tentang laut beserta kehidupannya, termasuk nasib laut di hari kiamat. Seluruh airnya memanas, tidak ada yang bisa memadamkannya.

Lantas apa maksud laut akan memanas di hari kiamat nanti? Padahal airnya terbentang sangat luas, dan tetesan airnya pun tidak pernah terhitung.

Dilansir "Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah' karya Dr Nadiah Thayyarah, terdapat salah satu ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

"Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (QS At Tur: 6)

Ayat tersebut menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata masjur dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Namun air berlawanan dengan api, di mana air bisa memadamkannya.

Kemudian hal itu terbukti secara ilmiah, suatu hari nanti gunung-gunung berapi akan muncul dari dasar lautan dan memuntahkan lavanya. Palung-palung yang kedalamannya sekira 65–150 kilometer yang berada di dasar laut dan samudera merupakan salah satu anugerah Allah Azza wa jalla kepada umat manusia.