Siapakah Pemberi Syafaat di Hari Kiamat?

SIAPAKAH pemberi syafaat di hari kiamat? Syafaat secara arti dapat dipahami sebagai penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak mudharat.

Jadi pemberi syafaat itu memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak mudharat untuknya.

Sementara pemberi syafaat di hari kiamat kelak yang dimaksudkan di sini adalah Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam memberi syafaat kepada umatnya yang semasa hidup selalu bersholawat untuk beliau.

Inilah yang disebut orang yang beruntung karena menerima syafaat Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.

Ulama menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sangat cerdas dalam memilih permintannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita permintaan ini ada di dalam suatu kisah ketika Nabi diberi kebebasan meminta kepada Allah Ta'ala.