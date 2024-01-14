Abu Nawas Naik Takhta Gantikan Raja Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan, Kok Gampang Banget!

ABU Nawas suatu hari tidak terlihat di istana. Baginda Raja pun memerintahkan para penjaga istana untuk memanggilnya di rumahnya. Sosok humoris dan cerdas itu pun diminta cepat datang ke istana Raja.

Abu Nawas langsung bergegas menuju istana Baginda Raja. Ketika itu dirinya tahu Raja sedang kesal kepadanya. Dia pun jadi tidak berani menatap wajah Raja.

"Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja dengan singkat seperti tertulis di dalam buku 'Abu Nawas and King Aaron, dilansir nu.or.id.

"Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas.

"Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik Raja dengan sangat geram.

Abu Nawas terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu!"

"Apa saja, Baginda?"

"Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya Raja.

Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu."

"Apa itu?" tanya balik Raja kepada Abu Nawas.

"Jika Anda bersedia turun dari takhta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas.

Raja lantas turun dari takhta. Abu Nawas menduduki takhta Sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing.

"Abu Nawas, jawab pertanyaanku!" perintah Raja yang berdiri kesal di atas lantai.

"Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari takhta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke takhta negeri ini," jawabnya.