Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Niat Puasa Qadha Ramadhan di Bulan Rajab

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:16 WIB
Niat Puasa Qadha Ramadhan di Bulan Rajab
Ilustrasi niat puasa qadha Ramadhan di bulan Rajab. (Foto: Freepik)
A
A
A

NIAT puasa qadha Ramadhan di bulan Rajab. Niat qadha atau mengganti utang puasa Ramadhan wajib dilakukan. Berniat bisa pada malam hari hingga sebelum Sholat Subuh, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadhan.

Dilansir Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan puasa Ramadhan harus memiliki niat pada malam hari sebelum subuh. Ini berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari. 

Info grafis keistimewaan bulan Rajab. (Foto: Okezone)

Dalilnya berdasarkan riwayat dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR Abu Dawud nomor 2454; Tirmidzi: 730; An-Nasa'i: 2333; dan Ibnu Majah: 1700. Lihat Al-Minhah Al-‘Allam fii Syarh Al-Bulugh Al-Maram, 5:18-20) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/330/3106381/apakah-puasa-rajab-ada-dalilnya-dV1WA5TshC.jpg
Apakah Puasa Rajab Ada Dalilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/330/3105252/pentingnya-memperbanyak-istigfar-di-bulan-rajab-1AKEGvWNGH.jpg
Pentingnya Memperbanyak Istigfar di Bulan Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/330/3102887/berbuka_puasa-vmgF_large.jpg
Tata Cara Puasa Syaban: Niat, Keutamaan, dan Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/330/3102312/alasan-bulan-rajab-dikatakan-bulan-menanam-4cZ4lTU5E7.jpg
Alasan Bulan Rajab Dikatakan Bulan Menanam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/330/3102136/amalan-yang-dianjurkan-pada-1-hingga-10-rajab-vnQSQzZyYP.jpg
Amalan yang Dianjurkan pada 1 hingga 10 Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/614/3100742/apa-saja-larangan-rasulullah-di-bulan-rajab-6X1Yt525JD.jpg
Apa Saja Larangan Rasulullah di Bulan Rajab?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement