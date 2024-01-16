Niat Puasa Qadha Ramadhan di Bulan Rajab

NIAT puasa qadha Ramadhan di bulan Rajab. Niat qadha atau mengganti utang puasa Ramadhan wajib dilakukan. Berniat bisa pada malam hari hingga sebelum Sholat Subuh, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadhan.

Dilansir Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menerangkan puasa Ramadhan harus memiliki niat pada malam hari sebelum subuh. Ini berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari.

Dalilnya berdasarkan riwayat dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR Abu Dawud nomor 2454; Tirmidzi: 730; An-Nasa'i: 2333; dan Ibnu Majah: 1700. Lihat Al-Minhah Al-‘Allam fii Syarh Al-Bulugh Al-Maram, 5:18-20)