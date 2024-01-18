Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan pada 11 Maret, Idul Fitri 10 April 2024

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyampaikan hasil hisab awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Selain itu, ditentukan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan pada 10 April 2024.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan wakil sekretaris Atang Solihin pada 29 Desember 2023 tersebut tercatat beberapa hasil hisab.

Dituliskan bahwa 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Senin Pahing 11 Maret 2024. Kemudian Idul Fitri 1 Syawal 1445 H pada Rabu Pahing 10 April 2024. Lalu Idul Adha 10 Dzulhijah 1445 pada Senin Kliwon 17 Juni 2023.

Hasil hisab tersebut didasarkan "hisab hakiki" dengan metode hisab yang berpatokan pada gerak benda langit, khususnya matahari dan bulan faktual (sebenarnya).

Gerak dan posisi bulan dalam metode ini dihitung secara cermat untuk mendapatkan gerak serta posisi bulan yang sebenarnya dan setepat-tepatnya sebagaimana adanya.

"Untuk menetapkan tanggal 1 bulan baru Kamariah dalam konsep hisab hakiki wujudul-hilal, terlebih dahulu harus terpenuhi tiga kriteria secara kumulatif; yaitu pertama, sudah terjadi ijtimak (konjungsi) antara bulan dan matahari. Kedua, ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari. Ketiga, ketika matahari terbenam bulan belum terbenam, atau bulan masih berada di atas ufuk," tulis keterangan hasil hisab nomor 159/I.1/B/2023 itu.