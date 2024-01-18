Caranya Unik Banget, Abu Nawas Bisa Hitung Jumlah Bulu di Tubuh Domba

ABU Nawas suatu hari mendapat laporan dari penduduk desanya bahwa ada tiga orang pintar tapi sombong yang datang ke sana. Mereka pun menantang orang-orang yang ditemui di jalan.

Ketiganya juga mengetahui di desa tersebut ada sosok Abu Nawas yang dikenal sangat cerdas. Para orang pintar nan sombong itu kemudian menantang Abu Nawas.

Abu Nawas dengan senang hati menerima tantangan mengadu kepintaran dengan tiga orang sombong tersebut. Saat itu mereka berkompetisi di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya.

Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?"

Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku."

Namun ketiga orang sombong itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu.

"Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas, dikutip dari kanal YouTube Ansor Umar.

Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya.

Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah.

Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya."