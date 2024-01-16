Cerita Lucu Abu Nawas Kegirangan Setelah Gagal Dapat Jabatan Tinggi

ABU Nawas bersama para menteri istana suatu hari mengadakan rapat bersama Baginda Raja. Raja pun meminta pendapat terkait Abu Nawas yang hendak diangkat menjadi qadhi atau hakim istana.

"Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai qadhi?" tanya Baginda Raja kepada para menterinya, dilansir nu.or.id.

BACA JUGA: Cerita Lucu Abu Nawas Bangun Istana di Langit Cuma Modal Layangan

Wazir atau perdana menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang makin parah otaknya, maka sebaiknya Raja mengangkat orang lain saja menjadi qadhi."

Pasalnya, Wazir beberapa kali mendapati tingkah laku tidak waras dari Abu Nawas. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat sama.

"Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi Qadhi," ungkap para menteri tersebut.

"Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja wafat. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari qadhi yang lain saja," ucap Raja.