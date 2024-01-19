Luar Biasa! Ini Pahala Memberangkatkan Orangtua Pergi Umrah

PAHALA memberangkatkan orangtua pergi umrah. Umrah secara bahasa berarti ziyarah, yaitu mengunjungi. Umrah secara istilah syari berarti ziarah ke Baitullah untuk menunaikan manasik.

Manasik umrah adalah ihram, thawaf, sai, tahallul (menggundul atau memendekkan rambut). Sedangkan manasik haji sama seperti umrah, tetapi ada tambahan terkait ibadah di masyair (tempat pelaksanaan ibadah haji) seperti wukuf, mabit, dan melempar jumrah.

Memberangkatkan Umrah Bentuk Berbakti kepada Orangtua

Dikutip dari Bimbinganislam.com, Ustadz Fauzan Azhiimaa Lc menerangkan bahwa perlu diketahui memberangkatkan orangtua untuk umrah atau haji tidaklah wajib, akan tetapi jika mampu maka ini adalah bentuk berbakti yang sangat baik.

Jika ada dana terbatas maka pergilah untuk umrah sendiri saja. Akan tetapi jika ada dana lebih, tapi belum bisa memberangkatkan orangtua dan keluarga, maka dahulukanlah umrah bersama orangtua, karena ini bentuk berbakti bagi anak laki laki.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

"Dari Abu Hurairah Rhadiallahuanhu berkata, datang seorang laki laki kepada Rasulullah Shalallahu alahi wasallam sambil berkata: 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?' Beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Beliau menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Beliau menjawab: 'Kemudian ayahmu'." (HR Muslim)