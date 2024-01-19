Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Luar Biasa! Ini Pahala Memberangkatkan Orangtua Pergi Umrah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:18 WIB
Luar Biasa! Ini Pahala Memberangkatkan Orangtua Pergi Umrah
Ilustrasi pahala memberangkatkan orangtua pergi umrah. (Foto: Okezone)
A
A
A

PAHALA memberangkatkan orangtua pergi umrah. Umrah secara bahasa berarti ziyarah, yaitu mengunjungi. Umrah secara istilah syari berarti ziarah ke Baitullah untuk menunaikan manasik. 

Manasik umrah adalah ihram, thawaf, sai, tahallul (menggundul atau memendekkan rambut). Sedangkan manasik haji sama seperti umrah, tetapi ada tambahan terkait ibadah di masyair (tempat pelaksanaan ibadah haji) seperti wukuf, mabit, dan melempar jumrah. 

Memberangkatkan Umrah Bentuk Berbakti kepada Orangtua

Dikutip dari Bimbinganislam.com, Ustadz Fauzan Azhiimaa Lc menerangkan bahwa perlu diketahui memberangkatkan orangtua untuk umrah atau haji tidaklah wajib, akan tetapi jika mampu maka ini adalah bentuk berbakti yang sangat baik.

Jika ada dana terbatas maka pergilah untuk umrah sendiri saja. Akan tetapi jika ada dana lebih, tapi belum bisa memberangkatkan orangtua dan keluarga, maka dahulukanlah umrah bersama orangtua, karena ini bentuk berbakti bagi anak laki laki. 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

"Dari Abu Hurairah Rhadiallahuanhu berkata, datang seorang laki laki kepada Rasulullah Shalallahu alahi wasallam sambil berkata: 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?' Beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: 'Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Beliau menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab: 'Ibumu.' Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Beliau menjawab: 'Kemudian ayahmu'." (HR Muslim) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/398/3136338/umrah-0uVp_large.jpg
Apakah Umrah Bisa Dibadal seperti Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/330/3107948/umrah-8cTv_large.jpg
Hukum Wanita Umrah Sebelum Habis Masa Iddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092050/8-keutamaan-umrah-pahala-berlipat-ganda-T7D6fe7NHy.jfif
8 Keutamaan Umrah, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/618/3072781/niat-miqat-umrah-di-masjid-bir-ali-kx0urkLc9k.jpeg
Niat Miqat Umrah di Masjid Bir Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/614/3066195/setahun-lebih-dirawat-di-rs-arab-saudi-jamaah-umrah-asal-madura-pulang-ke-tanah-air-fnVNtb2Y0K.jpg
Setahun Lebih Dirawat di RS Arab Saudi, Jamaah Umrah asal Madura Pulang ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062492/cerita-fajar-sadboy-dijodohkan-dengan-wanita-di-jabal-rahmah-saat-umrah-zP8HXiexMK.jpg
Cerita Fajar Sadboy Dijodohkan dengan Wanita di Jabal Rahmah saat Umrah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement