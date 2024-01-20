Jadwal Sholat Ahad 21 Januari 2024 M/10 Rajab 1445 H

BERIKUT jadwal sholat Ahad 21 Januari 2024 Masehi/10 Rajab 1445 Hijriah berikut ini. Sangat membantu Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Inilah jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.11

Subuh: 04.21

Zuhur: 11.51

Asar: 15.15

Magrib: 17.59

Isya: 19.11

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.42

Subuh: 04.52

Zuhur: 12.33

Asar: 15.56

Magrib: 18.50

Isya: 20.04

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.31

Subuh: 04.41

Zuhur: 12.17

Asar: 15.40

Magrib: 18.28

Isya: 19.41