Viral Warteg Tetap Buka meski Kebanjiran, Subhanallah Pelanggan Asyik Makan

Viral warteg tetap buka meski kebanjiran tinggi. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL warteg tetap buka meski kebanjiran, subhanallah pelanggannya pun asyik meneruskan makan. Peristiwa ini sontak menjadi viral di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @shalllshalll, tampak penjual warteg tetap melayani para pembeli yang sedang asyik memesan makan di tengah terjangan banjir.

Dalam video viral singkat tersebut tampak para pembeli dengan santainya makan meskipun air banjir telah selutut orang dewasa dan hampir menutupi kursi warteg. Bahkan, ada yang baru memesan makanan.

Warteg dengan nama Warung Nasi Tegal Sukabirus ini tetap menyalakan listrik untuk melayani pelanggan. Bahkan, televisi masih menyala di tempat tersebut.

"Sing penting mangan brok. Tetap buka, tetap melayani," ucap perekam dalam video viral tersebut.