Viral Mbah Guru Matematika Ngajar di TikTok Setelah Pensiun, Netizen: Makasih Mbah Aku Dapat Nilai 98

VIRAL Mbah Guru Matematika mengajar di TikTok setelah pensiun dari sekolah. Aksi terpuji terus mencerdaskan bangsa ini pun ramai menjadi perbincangan pengguna media sosial hingga menjadi viral.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @binaprestasiswa, tampak seorang mbah laki-laki sedang mengajarkan mata pelajaran matematika praktis dengan perlahan.

Diketahui pengajar tersebut bernama Mbah Melan Achmad (78) yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini ia aktif mengajar di TikTok meskipun telah pensiun 20 tahun lalu.

Mbah Melan menjelaskan bahwa program matematika praktis yang dilakukannya ini bukan mengharapkan pamrih atau lainnya, melainkan untuk membagikan ilmu dan pengalaman agar dapat mencerdaskan, memajukan, serta berprestasi untuk anak bangsa supaya siap menjadi juara.

Program Mbah Guru Matematika ini mengajar tingkat SMP, SMA, SMK, SNBT 2024, dan CPNS. Ia setiap hari melakukan siaran langsung yang dibagi menjadi dua kloter.

Kloter pertama pada pukul 16.00 hingga 17.30 WIB. Sedangkan kloter kedua pukul 19.30 sampai 21.00 WIB.

Dalam mengajar, Mbah Melan selalu mengenakan pakaian rapi layaknya guru di sekolah. Ia menggunakan papan tulis kecil yang berjajar tiga untuk menulis soal-soal dan sebagainya.