Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Mbah Guru Matematika Ngajar di TikTok Setelah Pensiun, Netizen: Makasih Mbah Aku Dapat Nilai 98

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:18 WIB
Viral Mbah Guru Matematika Ngajar di TikTok Setelah Pensiun, Netizen: Makasih Mbah Aku Dapat Nilai 98
Viral Mbah Guru Matematika mengajar di TikTok. (Foto: TikTok @binaprestasiswa)
A
A
A

VIRAL Mbah Guru Matematika mengajar di TikTok setelah pensiun dari sekolah. Aksi terpuji terus mencerdaskan bangsa ini pun ramai menjadi perbincangan pengguna media sosial hingga menjadi viral. 

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @binaprestasiswa, tampak seorang mbah laki-laki sedang mengajarkan mata pelajaran matematika praktis dengan perlahan.

Viral Mbah Guru Matematika mengajar di TikTok. (Foto: TikTok @binaprestasiswa)

Diketahui pengajar tersebut bernama Mbah Melan Achmad (78) yang berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini ia aktif mengajar di TikTok meskipun telah pensiun 20 tahun lalu.

Mbah Melan menjelaskan bahwa program matematika praktis yang dilakukannya ini bukan mengharapkan pamrih atau lainnya, melainkan untuk membagikan ilmu dan pengalaman agar dapat mencerdaskan, memajukan, serta berprestasi untuk anak bangsa supaya siap menjadi juara.

Program Mbah Guru Matematika ini mengajar tingkat SMP, SMA, SMK, SNBT 2024, dan CPNS. Ia setiap hari melakukan siaran langsung yang dibagi menjadi dua kloter.

Kloter pertama pada pukul 16.00 hingga 17.30 WIB. Sedangkan kloter kedua pukul 19.30 sampai 21.00 WIB.

Dalam mengajar, Mbah Melan selalu mengenakan pakaian rapi layaknya guru di sekolah. Ia menggunakan papan tulis kecil yang berjajar tiga untuk menulis soal-soal dan sebagainya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement