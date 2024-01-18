Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pelajar Kejar Mobil yang Ditabraknya untuk Minta Maaf, Tuai Pujian Netizen

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |09:19 WIB
Viral Pelajar Kejar Mobil yang Ditabraknya untuk Minta Maaf, Tuai Pujian Netizen
Viral pelajar mengejar mobil yang ditabraknya dari belakang untuk minta maaf. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

VIRAL pelajar mengejar mobil yang ditabraknya untuk minta maaf. Aksinya ini pun menarik perhatian netizen di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @dashcam_owners_indonesia, tampak seorang pelajar laki-laki sedang mengendarai motor tidak sengaja menabrak bagian belakang mobil yang berada di depannya.

Viral pelajar mengejar mobil yang ditabraknya dari belakang untuk minta maaf. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Terlihat pelajar tersebut mengejar mobil yang telah ditabrak. Hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, pelajar itu pun ikut berhenti dan membuka helm yang dipakai.

"Kamu ndak popo?" tanya sang pemilik mobil saat pelajar tersebut menghampirinya.

Kemudian sang pengemudi dan pelajar tersebut berjalan ke belakang mobil untuk mengecek kondisi kendaraan yang ditabrak. Pelajar tersebut meminta maaf sambil membungkukkan tubuhnya.

Pemilik mobil pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement