Viral Pelajar Kejar Mobil yang Ditabraknya untuk Minta Maaf, Tuai Pujian Netizen

Viral pelajar mengejar mobil yang ditabraknya dari belakang untuk minta maaf. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL pelajar mengejar mobil yang ditabraknya untuk minta maaf. Aksinya ini pun menarik perhatian netizen di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @dashcam_owners_indonesia, tampak seorang pelajar laki-laki sedang mengendarai motor tidak sengaja menabrak bagian belakang mobil yang berada di depannya.

Terlihat pelajar tersebut mengejar mobil yang telah ditabrak. Hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, pelajar itu pun ikut berhenti dan membuka helm yang dipakai.

"Kamu ndak popo?" tanya sang pemilik mobil saat pelajar tersebut menghampirinya.

Kemudian sang pengemudi dan pelajar tersebut berjalan ke belakang mobil untuk mengecek kondisi kendaraan yang ditabrak. Pelajar tersebut meminta maaf sambil membungkukkan tubuhnya.

Pemilik mobil pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan masing-masing.