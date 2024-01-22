Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 65 Beserta Artinya Lengkap

HUKUM tajwid Surat Yasin ayat 65 bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin terdiri dari ayat 1 hingga 83. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, Arab Saudi.

Berikut ini bacaan Surat Yasin ayat 65 lengkap dengan artinya, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

اَلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰٓى اَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ‏

Arab latin: Al-Yawma nakhtimu 'alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon.

Artinya: "Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS Yasin: 65)

Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 65

1. Mad zaid munfasil

Dilansir laman Kajianmuslim, mad thabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain, panjangnya 2 harkat sampai 5 harakat.

2. Mad thabi'i (mad asli)

Alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fatah, cara bacanya dibaca panjangnya 2 harakat.

3. Idzhar safawy

Mim mati bertemu huruf wau (huruf idzhar safawy yaitu huruf wau atau fa), cara membacanya mim mati dibaca jelas serta bibir harus rapat.

4. Mad zaid munfasil

Kenapa disebut mad zaid munfasil? Yaitu mad thabi'i dalam satu kalimat bertemu dengan hamzah yang ada dikalimat yang lain, dibaca panjangnya 2 sampai 5 harkat.