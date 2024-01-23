Tata Cara Sholat Bulan Rajab Lengkap dengan Keutamaannya

Ilustrasi tata cara sholat bulan Rajab lengkap dengan keutamaannya. (Foto: Freepik)

TATA cara sholat bulan Rajab lengkap dengan keutamaannya. Sebagian Muslim mengerjakan sholat ini pada beberapa malam Jumat pertama di bulan Rajab.

Sholat bulan Rajab tersebut dilaksanakan setelah Sholat Maghrib, dzikir, dan sholat sunnah bakda Maghrib. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

BACA JUGA: 10 Amalan Bulan Rajab 2024 yang Dianjurkan bagi Umat Islam

Sholat Malam Jumat Pertama Bulan Rajab

- Melaksanakan sholat sebanyak 12 rakaat (6 kali salam).

- Niatnya:

اُصَلِّي سُنَّةً رَجَبِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

- Bacaan surat tiap bakda Fatihah adalah Al Qadar 3 kali dan Al Ikhlas 12 kali.

- Setelah salam akhir membaca sholawat sebanyak 70 kali:

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ اْلأُمِّيِّ وَعَلَى ألِهِ وَسَلِّمْ

- Kemudian sujud sambil membaca tasbih sebanyak 70 kali:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

- Setelah itu, duduk sambil membaca istighfar sebanyak 70 kali:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ فَاءِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزِالأَعْظَمْ

- Lalu sujud lagi sambil membaca tasbih seperti pada sujud pertama.

Hukum Sholat Bulan Rajab

Dikutip dari Rumaysho.com, perlu diketahui bahwa tidak ada satu sholat pun yang dikhususkan pada bulan Rajab. Tidak ada juga anjuran untuk melaksanakan Sholat Roghoib pada bulan Rajab.

Sholat Roghoib atau biasa disebut Sholat Rajab adalah sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab antara Sholat Maghrib dan Isya.

Di antara keutamaan yang disebutkan pada hadits yang menjelaskan tata cara Sholat Roghoib adalah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni dan bisa memberi syafaat untuk 700 kerabatnya. Namun, hadits yang menerangkan tata cara Sholat Roghoib dan keutamaannya adalah hadits maudhu' (palsu).