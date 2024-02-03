Isi Akhir Pekan Anda dengan Dakwah Bersama Dai Ternama di Cahaya Hati Indonesia, Siang Ini di iNews

AKHIR pekan menjadi momen istimewa terutama bagi mereka yang mencari kedamaian melalui lantunan ayat suci Alquran. Sabtu dan Minggu, Cahaya Hati Indonesia akan menjadi sumber inspirasi dengan mengupas tafsir ayat-ayat Alquran yang ringan namun berbobot serta mendengarkan dakwah-dakwah yang inspiratif dari para ustadz/ustadzah ternama Tanah Air, dan dipandu oleh Yoga PNS.

Hari ini, Sabtu (3/2/2024), Kyai Syahdan, Ustadz Erick Yusuf, dan Ustadz Hamdani Nijan akan membahas tentang "Anak sebagai Amanah bagi Orangtua".

Dakwah ini pastinya akan memberikan pandangan bagi orangtua untuk mendidik anak menjadi generasi yang berkualitas.

Dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orangtua. Orangtua memiliki kewajiban mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang.