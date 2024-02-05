2 Obat Praktis Peredam Marah, Diungkap Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains membeberkan ada obat praktis untu meredam marah umat manusia. Sangat bermanfaat karena amarah yang tidak dapat dikendalikan akan menimbulkan mudharat.

Marah memang salah satu sifat manusia dan busa terjadi kepada siapa saja. Tapi tentu saja agama Islam mengajarkan cara mengatasinya supaya tidak mudah terpicu emosi.

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, secara ilmiah maupun agama terdapat cara-cara Islami meredakan marah yang terbagi dua, yakni:

Pengobatan Teoretis

1. Mengingat dalil-dalil yang dikandung Alquran dan hadis tentang pujian terhadap kesabaran dan orang-orang yang bersabar, serta mengingat besarnya pahala kesabaran yang akan didapat di hari akhir.

2. Orang yang dikuasai amarah hendaknya menyadari bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta’ala lebih kuat daripada kekuatan orang yang marah. Dengan demikian, Allah Ta'ala akan meringankan rasa marah dan siksa-Nya.

3. Seseorang harus mengingat kondisi-kondisi orang yang marah. Perilaku dan perbuatan orang marah sangat tidak terpuji. Dengan demikian, orang tersebut akan berpikir dengan matang sebelum marah-marah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tak ada takaran yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dari takaran amarah yang ditahan seorang hamba demi mencari ridha Allah." (HR Ibnu Majah)