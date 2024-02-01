Benarkah Semua Tumbuhan Bisa Dimakan Manusia? Ini Faktanya Kata Alquran dan Sains

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan soal semua tumbuhan bisa dimakan manusia. (Foto: Shutterstock)

ALQURAN dan sains membeberkan fakta-fakta terkait semua tumbuhan yang disebut bisa dimakan umat manusia. Diketahui bahwa jumlah tumbuhan yang ada di bumi sangat banyak, tidak dapat dihitung.

Semua tumbuhan tersebut tentu memberikan fungsi serta manfaat yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun makhluk hidup lainnya.

Dilansir buku "Tafsir Alquran Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, dijelaskan fungsi dan manfaat tumbuhan.

Diterangkan bahwa tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan. Hal ini diterangkan dalam kitab suci Alquran Surah Abasa Ayat 24–32 yang artinya:

"Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah Bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di Bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." (QS Abasa: 24–32)