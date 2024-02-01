Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Ada Oksigen di Lapisan Atmosfer? Alquran dan Sains Beri Jawaban Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |09:01 WIB
Benarkah Ada Oksigen di Lapisan Atmosfer? Alquran dan Sains Beri Jawaban Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains membahas lengkap lapisan atmosfer di atas planet bumi. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains sudah jauh lebih dulu menjelaskan adanya lapisan atmosfer atau lapisan langit di atas planet bumi. Sementara pembentukan atmosfer baru diketahui umat manusia sejak Pascal membuktikan keberadaannya pada tahun 1648. 

Dia memberitahukan bahwa tekanan udara akan terus berkurang saat seseorang makin tinggi di atas permukaan laut. Lalu ditemukan bahwa udara di lapisan bawah atmosfer lebih padat.

Sekira 50 persen dari massa udara terletak antara permukaan bumi dan 20 ribu kaki di atas permukaan laut dan 90 persen terletak antara permukaan bumi dan 50.000 kaki di atas permukaan laut.

Oleh karena itu, kepadatan berkurang secara vertikal hingga udara mencapai penghalusan tertinggi (tekanan minimum) di lapisan yang lebih tinggi dari atmosfer sebelum benar-benar menghilang di luar angkasa.

Namun sebelum diketahui bahwa luas lapisan atmosfer berbeda, Alquran telah lebih dulu mengungkapnya secara lengkap.

Dijelaskan bahwa ada tekanan rendah dan penurunan oksigen di lapisan langit yang lebih tinggi. Orang-orang pada waktu itu tidak mengetahui fakta-fakta ini.

Sebaliknya, mereka percaya bahwa setiap kali manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi, maka akan merasa lebih tenang dengan kebahagiaan dan menikmati angin.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah menurunkan ayat yang menjelaskan perbedaan lapisan atmosfer ini melalui ayat-ayat suci Alquran. 

