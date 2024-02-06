Allah Menjinakkan Bumi agar Aman Dihuni Manusia, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjinakkan planet bumi. Tujuannya agar bisa aman dihuni umat manusia.

Diketahui bahwa bumi berputar pada porosnya, tapi umat manusia tetap bisa tinggal dengan nyaman di permukaannya. Ini berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjinakkan bumi.

Fakta tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi (dzalul, jinak), maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu kembali setelah dibangkitkan." (QS Al Mulk: 15)

Bumi yang dilihat diam tidak bergerak bisa diibaratkan hewan tunggangan jinak yang tidak membuat penunggangnya terlempar jatuh.

Padahal, bumi sebenarnya berotasi dengan kecepatan 1.000 mil per jam dan berputar mengelilingi matahari (revolusi) dengan kecepatan 6.500 mil/jam. Kemudian berputar bersama semua benda langit dengan kecepatan 20.000 mil/jam.

Fakta ilmiah yang membuktikan jinaknya bumi adalah adanya gaya gravitasi di permukaannya. Gravitasi inilah yang membuat manusia lengket di atasnya dan ditarik olehnya.

Jikalau gaya gravitasi tidak ada, maka akan terjadi banyak kekacauan di atas muka bumi.