Siapakah yang Dijumpai Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj?

SIAPAKAH yang dijumpai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat Isra Miraj? Dai muda Ustadz Hanan Attaki pun mengisahkannya secara lengkap.

Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam tidak sekadar bertemu para nabi ketika Isra Miraj. Mereka juga saling bertukar cerita terkait umat yang dihadapi kala itu, salah satunya Nabi Musa Alaihissallam.

Nabi Musa Alaihissallam menyebut kaumnya yakni Bani Israil lebih cerewet dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam.

"Kamu tahu kan Bani Israil sebagaimana bawelnya mereka. Ada apa-apa viral, apa-apa trending. Itu Bani Israil banget," terang Ustadz Hanan Attaki dalam tayangan di kanal YouTube-nya.

Tidak hanya Nabi Musa Alaihissallam, Nabi Ibrahim Alaihissallam juga menceritakan kisahnya saat di Irak, Mesir, Palestina, dan Makkah. Bahkan, Nabi Isa Alaihissallam juga ikut membagikan kisah ibu hingga saudara sepupunya, Yahya, saat Isra Miraj.

Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan untuk memberi semangat dan kekuatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam dalam mendakwahkan Islam.