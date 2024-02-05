Ini Sholat Rasulullah Sebelum Turun Perintahnya ketika Isra Miraj

KETAHUI berikut ini ibadah sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebelum turun perintahnya dalam peristiwa Isra Miraj.

Diketahui bahwa kewajiban sholat lima waktu baru muncul setelah peristiwa Isra Miraj. Tapi, tidak berarti sebelumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tak menunaikan ibadah sholat.

BACA JUGA: Sejarah Terjadinya Isra Miraj hingga Turun Perintah Sholat 5 Waktu Sehari Semalam

Dilansir nu.or.id, sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sejak awal diangkat sebagai nabi serta menerima wahyu pertama.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daraquthni bahwa:

أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمهالوضوء والصلاة

"Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu dan sholat." (HR Ahmad dan Ad-Daraquthni)

Menurut Ibnu Ishaq, kewajiban sholat dimulai sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menerima wahyu pertama. Bahkan, Rasul dan Khadijah sudah sholat sebelum sholat lima waktu diwajibkan.

Tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam untuk mengerjakan sholat dan berbuat baik.

Ini dipahami dari hadits yang dikutip Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari. Dalam kitab itu, Ibnu Rajab menulis:

وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف

"Ibnu Abbas berkata, dari Abu Sufyan tentang hadits Herakilius, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam memerintahkan kami sholat, jujur, dan menjaga harga diri."

Riwayat itu terdapat dalam Shahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, adanya riwayat ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk sholat, berkata jujur, dan menjaga harga diri. Bahkan, beliau sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban sholat lima waktu.

Ibnu Rajab menegaskan:

والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة

"Hadits yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra’ sangatlah banyak."

BACA JUGA: Doa dan Dzikir Malam Isra Miraj Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya

Ada perbedaan pendapat tentang jenis sholat yang dilakukan umat Islam sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ada 2 rakaat sebelum matahari terbit dan 2 rakaat sebelum matahari terbenam.

Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam dan umat Islam melakukan satu sholat sebelum matahari terbit dan satu sebelum matahari terbenam.

Pendapat itu dimaksudkan bahwa sholat pertama kali tidak langsung lima waktu, tetapi hanya dua kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu shubuh dan 2 rakaat di waktu isya.