Doa Setelah Sholat di Raudhah Lengkap Keutamaannya

DOA setelah sholat di Raudhah sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. Mengunjungi Raudhah tentu menjadi kesempatan berharga dalam hidup umat Islam yang menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Raudhah merupakan tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya di antara makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sampai mimbar beliau.

Area ini ditandai dengan tiang-tiang putih. Luas Raudhah sekira 22 meter dari timur ke barat dan 15 meter dari utara ke selatan.

Raudhah merupakan tempat dikabulkannya segala doa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam:

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة (المعجم الأوسط للطبراني، 2/120)

"Di antara kuburanku dan mimbarku terdapat taman (Raudhah) di antara taman surga." (Al Mu'jam Al Ausath, Thabrani, 2/120)