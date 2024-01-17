Cara Masuk Raudhah untuk Wanita 2024

CARA masuk Raudhah untuk wanita 2024. Raudhah merupakan tempat yang selalu dikunjungi umat Islam untuk berdoa dan berziarah di makam Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam serta para sahabat.

Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi, adalah tempat yang sangat mulia dan istimewa. Di sinilah sekira 1.400 tahun lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah. Raudhah juga menjadi tempat sholat para sahabat Nabi.

Ada yang berbeda bagi para wanita jamaah haji dan umrah yang hendak memasuki Raudhah. Pintu masuk Raudhah untuk wanita hanya melalui pintu nomor 37.

Lalu masuk ke Raudhah harus memakai izin Tasreh travel yang telah didaftarkan. Bisa juga masuk mandiri dengan cara mendaftar melalui aplikasi Nusuk. Demikian dikutip dari informasi akun TikTok @riyana_soeprapto.

Sementara itu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada akhir Desember 2023 menyatakan kunjungan jamaah ke Al Rawda Al Sharifa atau Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Madinah, hanya boleh setahun sekali. Izin kunjungan ke tempat suci tersebut dikeluarkan setiap 365 hari.

"Jamaah dapat mengajukan izin ke Al Rawda Al Sharifa (Raudhah) setelah 365 hari sejak izin terakhirnya," jelas pihak kementerian sebagaimana dilansir laman Gulfnews.

Diterangkan juga bahwa izin kunjungan harus dikeluarkan secara elektronik melalui aplikasi Nusuk atau Tawakklna. Syaratnya, pemohon tidak terinfeksi dan tidak pernah berbaur dengan pasien covid-19.

Pemerintah Arab Saudi sendiri menargetkan sekira 10 juta jamaah asing untuk melakukan umrah selama musim ini yang dimulai lebih dari 6 bulan lalu.