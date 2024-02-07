Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

4 Hikmah Peringatan Isra Miraj, Salah Satu Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |13:03 WIB
4 Hikmah Peringatan Isra Miraj, Salah Satu Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad
Ilustrasi hikmah peringatan Isra Miraj salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Freepik)
A
A
A

HIKMAH peringatan Isra Miraj. Tahun ini Isra Miraj bertepatan dengan hari Kamis 8 Februari 2024 Masehi/27 Rajab 1445 Hijriah. 

Isra Miraj menjadi salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina.

Dari sana, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menembus langit ketujuh untuk bertemu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha.

Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berkesempatan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mendapat perintah sholat lima waktu sehari semalam bagi semua Muslim.

Ada sejumlah faedah atau hikmah dari Isra Miraj. Apa saja? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana dihimpun dari Rumaysho.com

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

1. Isra bukti kuasa Allah Ta'ala

Orang-orang yang mendustakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada kisah Isra dan menganggapnya aneh, mereka lupa tentang sesuatu yang penting yang dikemukakan pada ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَاۚإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS Al Isra': 1)

Allah Subhanahu wa Ta'ala-lah yang mengisrakan hamba-Nya –Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak pernah mengatakan bahwa ia melakukan atas kemauannya sendiri.

Orang yang mengingkari isra dan menganggap aneh sesungguhnya telah menyerang dan menyangkal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuasaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. 

2. Peristiwa mukjizat

Peristiwa Isra Miraj dan sejumlah peristiwa aneh (mukjizat), Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitab Fath Al-Bari (7:205):

وَجَمِيع مَا وَرَدَ مِنْ شَقّ الصَّدْر وَاسْتِخْرَاج الْقَلْب وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور الْخَارِقَة لِلْعَادَةِ مِمَّا يَجِب التَّسْلِيم لَهُ دُون التَّعَرُّض لِصَرْفِهِ عَنْ حَقِيقَته لِصَلَاحِيَّةِ الْقُدْرَة فَلَا يَسْتَحِيل شَيْء مِنْ ذَلِكَ

"Semua peristiwa seperti pembelahan dada, dikeluarkannya hati, dan yang lainnya wajib diterima tanpa harus menyangkalnya atau menafsirkannya karena kemampuan Allah yang sangat mungkin, tidak ada satu pun yang mustahil dalam hal ini bagi Allah." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
