Isra Miraj 2024 Hari Apa? Simak Jadwalnya Berikut Ini

ISRA Miraj 2024 hari apa? Adapun peristiwa Isra Miraj disebutkan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya Isra Miraj.

Sebagaimana telah Okezone himpun, adapun tanggal 27 Rajab tahun ini atau Isra Miraj 2024 Masehi/1445 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis 8 Februari.

Diketahui bahwa Isra Miraj merupakan peristiwa penting dalam agama Islam. Sejarah Isra Miraj berisi perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menembus langit ketujuh. Kemudian bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha atau langit tertinggi.

Ketika peristiwa Isra Miraj itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima perintah sholat fardhu lima waktu untuk semua Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad Shallallahu alaihi wassallam) pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Quran Surat Al Isra (17) Ayat 1)

BACA JUGA: 40 Ucapan Selamat Isra Miraj 2024 yang Penuh Makna

Pengertian Isra

Isra dan Miraj sebenarnya dua peristiwa berbeda. Isra secara bahasa berasal dari kata "saro" yang bermakna perjalanan di malam hari.

Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Malaikat Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis (Palestina). Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Alquran Surat Al Isra Ayat 1 tersebut.

Saat itu seperti biasa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengisi waktu usai Sholat Isya dengan tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat. Namun, malam itu Malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah.

Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diberi buraq, seekor hewan berbulu putih, tingginya lebih dari keledai, tapi lebih pendek dari bagal, dan bila terbang kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Selanjutnya Nabi memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam keluar dari Masjid Al Aqsa, lalu datanglah kepadanya Malaikat Jibril seraya membawa dua cawan. Satu cawan berisi khamr, sedangkan yang lain berisi susu.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memilih cawan yang berisi susu. Lalu Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah (yakni agama Islam)."