Melihat Batu Masjidil Aqsa yang Jadi Pijakan Rasulullah Menuju Langit Ketujuh ketika Isra Miraj

MARI melihat batu Masjidil Aqsa yang menjadi pijakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menuju langit ketujuh ketika Isra Miraj. Batu tersebut berada di dalam Masjid Al Aqsa di Palestina, salah satu tempat bersejarah dan bukti perkembangan umat Islam.

Dalam masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa dibangun. Masjid Al Aqsa mengalami serangkaian pembangunan dan renovasi dari setiap dinasti kepemimpinan Islam.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dapat melakukan Isra Miraj, disampaikan oleh Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA, bahwa dalam agama Islam perjalanan tersebut diyakini.

Dalam penjelasannya, ia menggambarkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam hingga sampai di langit ketujuh. Nabi melakukan perjalanan menggunakan buraq, hewan menyerupai kuda yang memiliki sayap, sebagaimana disampaikan kepada Abu Jahal.

"Kuda bersayap, saya (Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam) terbang di mana pun matanya melihat tempat saya sudah sampai di sana (katanya menggambarkan)," ujar Ustadz Khalid Basalamah dalam tayangan di kanal YouTube Islam Wiki.