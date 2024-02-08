Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Melihat Batu Masjidil Aqsa yang Jadi Pijakan Rasulullah Menuju Langit Ketujuh ketika Isra Miraj

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |13:31 WIB
Melihat Batu Masjidil Aqsa yang Jadi Pijakan Rasulullah Menuju Langit Ketujuh ketika Isra Miraj
Ilustrasi batu Masjidil Aqsa yang dipijak Rasulullah ketika Isra Miraj. (Foto: Istimewa/Iqna)
A
A
A

MARI melihat batu Masjidil Aqsa yang menjadi pijakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menuju langit ketujuh ketika Isra Miraj. Batu tersebut berada di dalam Masjid Al Aqsa di Palestina, salah satu tempat bersejarah dan bukti perkembangan umat Islam.

Dalam masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa dibangun. Masjid Al Aqsa mengalami serangkaian pembangunan dan renovasi dari setiap dinasti kepemimpinan Islam.

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dapat melakukan Isra Miraj, disampaikan oleh Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA, bahwa dalam agama Islam perjalanan tersebut diyakini.

Dalam penjelasannya, ia menggambarkan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam hingga sampai di langit ketujuh. Nabi melakukan perjalanan menggunakan buraq, hewan menyerupai kuda yang memiliki sayap, sebagaimana disampaikan kepada Abu Jahal.

"Kuda bersayap, saya (Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam) terbang di mana pun matanya melihat tempat saya sudah sampai di sana (katanya menggambarkan)," ujar Ustadz Khalid Basalamah dalam tayangan di kanal YouTube Islam Wiki. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108675/isra_miraj-cGXA_large.jpg
Ceramah Singkat Isra Miraj 2025, Hikmah di Balik Perjalanan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/614/3108656/isra_miraj-5Xml_large.jpg
25 Link Twibbon Isra Miraj 2025 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509/doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/614/3107932/menag_nasaruddin_umar-ZefB_large.jpg
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483/isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107083/momen_sambutan-RNkQ_large.jpg
5 Contoh Sambutan Ketua Panitia Isra Miraj, Bisa Jadi Referensi 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement