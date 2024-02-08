Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengetahui Baitul Makmur dan Baitul Izzah yang Dilihat Nabi saat Isra Miraj

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |09:09 WIB
Mengetahui Baitul Makmur dan Baitul Izzah yang Dilihat Nabi saat Isra Miraj
Ilustrasi Baitul Makmur dan Baitul Izzah rumah di langit yang dilihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ketika Isra Miraj. (Foto: Freepik)
A
A
A

DI momen Isra Miraj 2024 ini mari mengetahui tentang Baitul Makmur dan Baitul Izzah. Kedua rumah itu dilihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di langit. 

Terkait Baitul Makmur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini sebagai sumpah-Nya dalam Alquran Surat Ath-Thur Ayat 4, "Demi Baitul Makmur."

Info grafis Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Dilansir kanal YouTube Yufid.TV, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam pernah menceritakan tentang peristiwa Isra Miraj. Dari sahabat Malik bin Sha'sha'ah bahwa Nabi menceritakan:

"Kami mendatangi langit ketujuh. Lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, 'Selamat datang putraku, sang Nabi.' Lalu aku melihat Baitul Makmur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Lalu beliau menjawab, 'Ini adalah Baitul Makmur, setiap hari, tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini'." (HR Bukhari nomor 3207 dan Muslim: 162) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108675/isra_miraj-cGXA_large.jpg
Ceramah Singkat Isra Miraj 2025, Hikmah di Balik Perjalanan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/614/3108656/isra_miraj-5Xml_large.jpg
25 Link Twibbon Isra Miraj 2025 Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/618/3108509/doa-kVHS_large.jpg
Ini Doa Malam Isra Miraj 27 Rajab untuk Kabulkan Hajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/614/3107932/menag_nasaruddin_umar-ZefB_large.jpg
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/330/3107483/isra_miraj-q0KS_large.jpg
5 Khutbah Jumat tentang Isra Miraj, Penuh Makna Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/330/3107083/momen_sambutan-RNkQ_large.jpg
5 Contoh Sambutan Ketua Panitia Isra Miraj, Bisa Jadi Referensi 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement