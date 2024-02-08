Mengetahui Baitul Makmur dan Baitul Izzah yang Dilihat Nabi saat Isra Miraj

Ilustrasi Baitul Makmur dan Baitul Izzah rumah di langit yang dilihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ketika Isra Miraj. (Foto: Freepik)

DI momen Isra Miraj 2024 ini mari mengetahui tentang Baitul Makmur dan Baitul Izzah. Kedua rumah itu dilihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di langit.

Terkait Baitul Makmur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini sebagai sumpah-Nya dalam Alquran Surat Ath-Thur Ayat 4, "Demi Baitul Makmur."

Dilansir kanal YouTube Yufid.TV, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam pernah menceritakan tentang peristiwa Isra Miraj. Dari sahabat Malik bin Sha'sha'ah bahwa Nabi menceritakan:

"Kami mendatangi langit ketujuh. Lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, 'Selamat datang putraku, sang Nabi.' Lalu aku melihat Baitul Makmur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Lalu beliau menjawab, 'Ini adalah Baitul Makmur, setiap hari, tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini'." (HR Bukhari nomor 3207 dan Muslim: 162)