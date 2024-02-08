Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Surat Al Kahfi Ayat 1-110, Arab Latin, Artinya, Dibaca Hari Jumat Berkah

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |07:09 WIB
Surat Al Kahfi Ayat 1-110, Arab Latin, Artinya, Dibaca Hari Jumat Berkah
Ilustrasi membaca Alquran Surat Al Kahfi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SURAT Al Kahfi memiliki arti Para Penghuni Gua. Berada di urutan ke-18 dalam kitab suci Alquran dan berisi ayat 1 hingga 110.

Al Kahfi juga termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Makkah.

Berikut bacaan lengkap Surat Al Kahfi, sebagaimana terdapat dalam layanan Alquran Digital Okezone:

Info grafis Isra Miraj. (Foto: Okezone)

اَ لۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ عَلٰى عَبۡدِهِ الۡكِتٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ؕ‏

1. Alhamdu lillaahil lazeee anzala 'alaa 'abdihil kitaaba wa lam yaj'al lahoo 'iwajaa

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok;

قَيِّمًا لِّيُنۡذِرَ بَاۡسًا شَدِيۡدًا مِّنۡ لَّدُنۡهُ وَيُبَشِّرَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ اَجۡرًا حَسَنًا

2. Qaiyimal liyunzira baasan shadeedam mil ladunhu wa yubashshiral mu'mineenal lazeena ya'maloonas saalihaati anna lahum ajran hasanaa

sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik,

مّٰكِثِيۡنَ فِيۡهِ اَبَدًا ۙ‏

3. Maakiseena feehi abadaa

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

وَّيُنۡذِرَ الَّذِيۡنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا

4. Wa yunziral lazeena qaalut takhazal laahu waladaa

Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, "Allah mengambil seorang anak."

مَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ وَّلَا لِاٰبَآٮِٕهِمۡؕ كَبُرَتۡ كَلِمَةً تَخۡرُجُ مِنۡ اَفۡوَاهِهِمۡؕ اِنۡ يَّقُوۡلُوۡنَ اِلَّا كَذِبًا‏

5. Maa lahum bihee min 'ilminw wa laa li aabaaa'ihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny yaqooloona illaa kazibaa

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan (sesuatu) kebohongan belaka.

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّـفۡسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمۡ اِنۡ لَّمۡ يُؤۡمِنُوۡا بِهٰذَا الۡحَـدِيۡثِ اَسَفًا

6. Fala'allaka baakhi'un nafsaka 'alaaa aasaarihim illam yu;minoo bihaazal hadeesi asafaa

Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an).

اِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى الۡاَرۡضِ زِيۡنَةً لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ اَ يُّهُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا

7. Innaa ja'alnaa ma 'alal ardi zeenatal lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amalaa

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk Kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.

وَاِنَّا لَجٰعِلُوۡنَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيۡدًا جُرُزًا

8. Wa innaa lajaa 'iloona maa 'alaihaa sa'aeedan juruzaa

Dan Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

اَمۡ حَسِبۡتَ اَنَّ اَصۡحٰبَ الۡـكَهۡفِ وَالرَّقِيۡمِۙ كَانُوۡا مِنۡ اٰيٰتِنَا عَجَبًا

9. Am hasibta anna Ashaabal Kahfi war Raqeemi kaanoo min Aayaatinaa 'ajabaa

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua, dan (yang mempunyai) raqim itu, termasuk tanda-tanda (kebesaran) Kami yang menakjubkan?

اِذۡ اَوَى الۡفِتۡيَةُ اِلَى الۡـكَهۡفِ فَقَالُوۡا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً وَّهَيِّئۡ لَـنَا مِنۡ اَمۡرِنَا رَشَدًا

10. Iz awal fityatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa aatinaa mil ladunka rahmatanw wa haiyi' lanaa min amrinaa rashadaa

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062279/diamalkan-setiap-hari-jumat-inilah-surat-al-kahfi-bacaan-lengkap-latin-dan-arab-UBF80mQAll.jpg
Diamalkan Setiap Hari Jumat, Inilah Surat Al Kahfi Bacaan Lengkap Latin dan Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/615/3062056/bacaan-lengkap-surat-al-kahfi-tulisan-latin-arab-dan-artinya-diamalkan-rutin-malam-jumat-JytpfuoP6p.jpg
Bacaan Lengkap Surat Al Kahfi Tulisan Latin Arab dan Artinya, Diamalkan Rutin Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/330/3058939/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-lengkap-untuk-dibaca-setiap-malam-jumat-DnG1Fddwhz.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Lengkap untuk Dibaca Setiap Malam Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/621/3056218/surat-al-kahfi-teks-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-7EgWsBvuKC.jpg
Surat Al Kahfi: Teks Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/618/3055851/surat-al-kahfi-bacaan-arab-latin-dan-terjemahan-indonesia-lengkap-110-ayat-yQ7znp3unK.jpg
Surat Al Kahfi Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia Lengkap 110 Ayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/616/3053091/bacaan-surat-al-kahfi-lengkap-ayat-1-110-sunnah-diamalkan-setiap-jumat-FmWDGTu56p.jpg
Bacaan Surat Al Kahfi Lengkap Ayat 1-110, Sunnah Diamalkan Setiap Jumat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement