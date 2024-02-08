Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ketahui Urutan Langit yang Disinggahi Rasulullah saat Isra Miraj hingga Dapat Perintah Sholat

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:08 WIB
Ketahui Urutan Langit yang Disinggahi Rasulullah saat Isra Miraj hingga Dapat Perintah Sholat
Ilustrasi urutan langit yang disinggahi Rasulullah saat Isra Miraj hingga dapat perintah sholat dari Allah Ta'ala. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH urutan langit yang disinggahi Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam saat Isra Miraj. Hingga akhirnya beliau mendapat perintah sholat lima waktu sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Isra Miraj menjadi salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu bulan yang penting bagi umat Islam.

Apalagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah bersabda, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, semua Muslim dianjurkan banyak melakukan amal salih pada bulan ini untuk mengingat nikmat yang diberikan Allah Ta'ala.

Dilansir nu.or.id, sejatinya pada bulan Rajab juga terjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Isra Miraj. 

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terjaga pada malam hari ketika tidur di kamarnya. Tiba-tiba datanglah sosok malaikat, mengeluarkan hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan mencucinya.

Setelah dicuci, hati Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam diberi emas yang penuh dengan keimanan. Kemudian dikembalikan seperti semula.

Selanjutnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam terbangun dan mulai melakukan perjalanan menuju langit dengan menaiki Buraq.

Beliau diantar Malaikat Jibril. Saat itu sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bingung, lalu bertanya, "Siapa ini?"

Malaikat Jibril pun menjawab, "Aku Jibril."

"Selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Muhammad," kata Malaikat Jibril.

لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ

"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain." 

Halaman:
1 2 3
