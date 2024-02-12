Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Imbau Para Dai hingga Penyuluh Agama Serukan Pemilu 2024 Rukun dan Damai

Hantoro , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |09:03 WIB
Kemenag Imbau Para Dai hingga Penyuluh Agama Serukan Pemilu 2024 Rukun dan Damai
Ilustrasi Kemenag ajak dai hingga penyuluh agama menyerukan Pemilu 2024 rukun dan damai. (Foto: Okezone)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengimbau para dai hingga petugas layanan keagamaan untuk menyerukan Pemilu 2024 yang rukun dan damai. Diketahui bahwa pemilihan umum bakal digelar pada Rabu 14 Februari.

"Kepada para penyuluh agama Islam, dai-daiyah, anggota Majelis Dai Kebangsaan (MDK), dan Pokja Majlis Taklim untuk menjadi muharrik, menjadi penggerak simpul-simpul yang senantiasa menjaga kerukunan dan perdamaian menjelang pemilu," ujar Direktur Penerangan Agama Islam (Penasi) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Ahmad Zayadi, Sabtu 10 Februari 2024, di Jakarta.

Ia menjelaskan, imbauan tersebut memiliki tiga tujuan penting. Pertama, menjaga kondusivitas umat dan kesucian masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis.

Kedua, mendorong para aktor dakwah, termasuk pengelola masjid dan khatib, untuk memedomani dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

"Ketiga, menyampaikan pesan-pesan pemilu damai dan rukun, sekaligus mengutamakan kepentingan persaudaraan dan kerukunan nasional," terangnya seperti dilansir Kemenag.go.id.

"Imbauan kami juga termasuk mendorong masyarakat, terutama kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182626/wamenag_romo_muhammad_syafii-6Pyd_large.jpg
Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178500/menag_nasaruddin_umar-LAaw_large.jpg
Jadi Kado Hari Santri, Presiden Prabowo Setuju Pembentukan Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/614/3160652/wamenag_romo_muhamnmad_syafii-uFPX_large.jpg
Tak Lagi Tangani Haji, Kemenag Fokus 2 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/614/3158030/menag_nasaruddin_umar-8mbI_large.jpg
Menag Sebut Spiritualitas Harus Jadi Roh Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/614/3154884/kiblat-UN1H_large.jpg
Matahari Tepat di Atas Ka'bah 15–16 Juli 2025, Cek Arah Kiblat!
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement