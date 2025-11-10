Tekankan Persatuan, Wamenag Ajak Pemuda Jadi Pahlawan Masa Depan

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, mengajak para generasi muda, termasuk siswa madrasah untuk menjadi pahlawan masa depan yang menjaga persatuan dan membangun bangsa melalui ilmu dan keterampilan.

1. Ajak Generasi Muda Jadi Pahlawan Masa Depan

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).

Ia berharap siswa madrasah meneladani perjuangan para pahlawan dengan mimpi besar dan kerja keras.

“Saya bangga melihat kalian. Di wajah kalian, saya melihat masa depan Indonesia yang lebih baik. Bercita-citalah menjadi pahlawan untuk negeri ini," tutur Romo Syafi’i, melansir laman Kemenag.

Upacara yang mengangkat tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan” itu diikuti 1.100 siswa. Hadir pula Kakanwil Kemenag Jawa Barat Dudu Rohman, Staf Khusus Wamenag Nona Gayatri Nasution, Tenaga Ahli Wamenag Junisab Akbar dan Jaka Setiawan, serta jajaran pejabat Kemenag Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam amanatnya, Wamenag menegaskan kemerdekaan yang diraih para pahlawan harus terus dijaga karena ancaman terhadap bangsa kini hadir dalam bentuk baru.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini harus tetap diperjuangkan. Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau, sumber energi berlimpah, dan pasar 287 juta jiwa, selalu menjadi incaran,” ucapnya.

Menurutnya, persatuan nasional adalah benteng paling utama menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.

“Kekuatan terbesar bangsa ini bukan hanya senjata, tetapi persatuan. Sejarah membuktikan umat Islam adalah yang paling toleran, memberi ruang bagi siapapun dalam bingkai kebangsaan.”