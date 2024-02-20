Apakah Boleh Berdzikir tapi Tidak Dihitung?

APAKAH boleh berdzikir tapi tidak dihitung? Dzikir merupakan salah satu amalan yang diperintahkan dalam agama Islam. Kalimat dzikir sering ditetapkan jumlahnya.

Lalu, apakah boleh seseorang berdzikir tanpa menghitungnya?

Dilansir nu.or.id, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh Rembang KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus memberi jawabannya dalam sebuah interaksi di media sosial Twitter.

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menerangkan bahwa pada prinsipnya dzikir adalah mengingat dan/atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya.

"Berdzikir ialah mengingat dan/atau menyebut. Yang dituntut adalah berdzikir sebanyak-banyaknya (dzikran katsiira); tidak harus dihitung," jelas Gus Mus.