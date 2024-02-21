Niat Baca Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syaban

Ilustrasi niat baca Surat Yasin tiga kali di malam Nisfu Syaban. (Foto: Freepik)

NIAT baca Yasin 3 kali di malam Nisfu Syaban. Pada malam Nisfu Syaban, sebagian Muslim membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali dan berdoa sebanyak-banyaknya.

Disebutkan dalil 3 kali membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban tersebut dari riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، مَاتَ شَهِيْدًا

"Siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid." (HR Ath-Thabrani: 7217)

Kemudian ada bacaan niat 3 kali dengan lafadz berikut ini, setelah itu membaca Surat Yasin.

1. Niat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

الفاتحة و يس بنية طول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت

Al-Faatihah wa Yasin binniyati Thulil 'Umuri fii Tho'atillaahi wa husnil-Khotimati 'Indal Mauut.

2. Niat dijauhkan dari bala dan suul khatimah

الفاتحة و يس بنية دفع البلاء والوباء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن وسوء الخاتمة عند الموت

Al-Faatihah wa Yasin binniyati Dafa' Al-Balaa-a wal Wabaa wal-Fitani ma Zhoharo Minha wa maa Bathon wa Suu-il Khatimati 'indal Mauut.

3. Niat untuk kelapangan rezeki

الفاتحة و يس بنية الإستغناء عن الناس وتيسير الرزق حلالا كثيرا طيبا مباركا فى الدنيا والأخرة

Al-Faatihah wa Yasin binniyatil Istighnaa 'anin-Naasi wa tayassair Rizqi halaalan Katsiron Thoyyiban Mubarokan Fid-Dunya wal Aakhirah.