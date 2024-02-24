Benarkah Krisis Iklim Tanda Fisik Kiamat? Ini Kata Alquran dan Sains

ALQURAN dan sains memaparkan tentang krisis iklim di muka bumi. Disebutkan bahwa itu menjadi salah satu tanda fisik akan datangnya hari kiamat. Benarkah?

Ada sejumlah teori dalam ilmu sains yang menunjukkan hari kiamat bakal terjadi. Agama Islam sendiri meyakini kiamat sebagai bagian dari iman, termuat dalam Rukun Iman urutan kelima.

Kiamat dalam persptektif sains dijelaskan dalam beberapa skema yang terjadi di alam, mulai asteroid besar menabrak planet bumi hingga panas matahari yang terus meningkat.

Dilansir buku "Tafsir Ilmi, Kiamat dalam Perspektif Alquran dan Sains", dijelaskan bahwa segala peristiwa pasti diawali munculnya tanda-tanda.

Mengenai tanda fisik kiamat di muka bumi, bahasan tentang kerusakan di darat dan laut adalah topik yang tidak bisa dilewatkan. Secara kasat mata dapat dirasakan bahwa bumi makin rusak.

Hal ini bisa dilihat dari hutan yang bertambah gundul dan mengakibatkan tanah longsor hingga banjir. Kemudian lingkungan perkotaan terasa tidak nyaman, udara kotor dan panas, sampah bertebaran di mana-mana.