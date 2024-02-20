Jaring Laba-Laba Tampak Rapuh tapi Sebenarnya Sangat Kuat, Ini Buktinya Menurut Alquran dan Sains

Ilustrasi Alquran dan sains ungkap jaring laba-laba tampak rapuh tapi sebenarnya sangat kuat. (Foto: Unsplash)

ALQURAN dan sains mengungkapkan jaring laba-laba tampak rapuh, tapi sebenarnya sangat kuat. Ini sebagaimana kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang pernah selamat dari kejaran kaum Quraisy berkat sarang laba-laba.

Kala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi di sebuah gua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring laba-laba tersebut menghalangi keberadaan Nabi di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." (QS Al Ankabut: 41)