HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jaring Laba-Laba Tampak Rapuh tapi Sebenarnya Sangat Kuat, Ini Buktinya Menurut Alquran dan Sains

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:35 WIB
Jaring Laba-Laba Tampak Rapuh tapi Sebenarnya Sangat Kuat, Ini Buktinya Menurut Alquran dan Sains
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap jaring laba-laba tampak rapuh tapi sebenarnya sangat kuat. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkapkan jaring laba-laba tampak rapuh, tapi sebenarnya sangat kuat. Ini sebagaimana kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang pernah selamat dari kejaran kaum Quraisy berkat sarang laba-laba. 

Kala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi di sebuah gua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring laba-laba tersebut menghalangi keberadaan Nabi di dalamnya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." (QS Al Ankabut: 41) 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
