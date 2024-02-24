2 Doa Setelah Baca Surat Yasin di Malam Nisfu Syaban 2024

Ilustrasi doa setelah membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban 2024. (Foto: Okezone/Arif Julianto)

INILAH dua doa setelah membaca Surat Yasin di malam Nisfu Syaban 2024. Sebagaimana diketahui bahwa malam Nisfu Syaban jatuh pada tanggal 15 bulan Syaban dalam kalender Islam.

Malam Nisfu Syaban disebut juga Lailatul Bara'ah atau malam penuh kesucian. Pasalnya malam tersebut diisi untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terkait ibadah di bulan Syaban, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak manusia, bulan antara Rajab dan Ramadhan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb Semesta Alam. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa'." (HR An-Nasa'i nomor 2357, Ahmad: 21753, Ibnu Abi Syaibah: 9765. Syekh Syuaib Al Arnauth menilai sanadnya hasan)

Berikut doa setelah membaca Surat Yasin yang bisa diamalkan pada malam Nisfu Syaban, seperti telah Okezone himpun:

Doa 1

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى اللهُمَّ إِنِّيْ اللَّهُمَّ اِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَ اْلمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة

Arab latin: Allaahumma innaka 'afuwwung tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii. Allaahumma innii asalukal 'afwa wal 'aafiyata wal mu'aafaataddi imati fiddiini waddunyaa wal aakhiroh.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah, Engkau suka memaafkan maka maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, afiyah, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama dan dunia serta akhirat."