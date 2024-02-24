DOSA-dosa apa saja yang tak dapat ampunan di malam Nisfu Syaban? Malam Nisfu Syaban menjadi momen istimewa bagi umat Islam di Indonesia.
Apalagi umat muslim menyambutnya dengan doa dan ibadah serta dzikir agar diampunkan dosanya. Sayang, ada beberapa dosa atau golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan.
Lantas dosa-dosa apa saja yang tak dapat ampunan di malam Nisfu Syaban:
Muhammad Alvin Nur Choironi, pegiat kajian tafsir dan hadits, menjabarkan dengan mengutip keterangan dari Sayyid Muhammad dan hadits yang diriwayatkan Imam At-Thabrani dan Ibnu Hibban dari Mu‘adz bin Jabal.
Di dalam hadits tersebut, Alvin dalam artikelnya berjudul Dosa-Dosa yang Tak Diampuni di Malam Nisfu Sya'ban yang diunggah NU Online, menjabarkan bahwa ada dua dosa besar yang tidak diampuni di malam nisfu Sya’ban, yakni dosa syirik dan munafik yang memicu perpecahan.
Allah memandang semua makhluk-Nya pada malam nisfu Sya‘ban kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa Musyrik dan dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan.