Kulit Buah Delima Bisa Jadi Obat, Alquran dan Sains Beberkan Lengkap

ALQURAN dan sains membahas tentang buah delima. Delima sendiri ternyata menjadi salah satu buah yang telah lama tertulis di dalam kitab suci Alquran dan hadits. Ini berkat manfaatnya yang luar biasa.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Tidak ada kurma yang tidak disirami dengan air surga. Makanlah delima dengan lemaknya karena ia dapat membersihkan perut."

Disebutkan juga di dalam Alquran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّۦنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya'.

Musa berkata: 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta.' Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah.

Hal tersebut terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." (QS Al Baqarah: 61)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, delima termasuk tumbuhan purbakala yang dikenal sejak lama oleh umat terdahulu, dan mereka sangat mengenal keistimewaan serta manfaatnya. Bahkan di masa Firaun, Mesir Kuno telah memanfaatkan buah ini sebagai obat.

Sebenarnya delima berasal dari Asia barat daya atau barat laut India. Dari situlah delima disebarluaskan mulai ke wilayah Iran, lalu ke pesisir Laut Mediterania dan Mesir. Kemudian ke Eropa dalam beberapa abad terakhir.