HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Kapan 1 Ramadhan 2024 Muhammadiyah?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |15:02 WIB
Kapan 1 Ramadhan 2024 Muhammadiyah?
Ilustrasi 1 Ramadhan 2024 Muhammadiyah. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KAPAN 1 Ramadhan 2024 Muhammadiyah? Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyampaikan hasil hisab awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Ditentukan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan pada 10 April 2024. 

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan wakil sekretaris Atang Solihin pada 29 Desember 2023 tersebut tercatat beberapa hasil hisab.

Ilustrasi bulan Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)

Dituliskan bahwa 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Senin Pahing 11 Maret 2024. Kemudian Idul Fitri 1 Syawal 1445 H pada Rabu Pahing 10 April 2024. Lalu Idul Adha 10 Dzulhijah 1445 pada Senin Kliwon 17 Juni 2023.

Hasil hisab tersebut didasarkan "hisab hakiki" dengan metode hisab yang berpatokan pada gerak benda langit, khususnya matahari dan bulan faktual (sebenarnya). 

Halaman:
1 2 3
