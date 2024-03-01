Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Sholat Tarawih 23 Rakaat Berjamaah: Arab dan Terjemahan Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:22 WIB
Niat Sholat Tarawih 23 Rakaat Berjamaah: Arab dan Terjemahan Indonesia
Ilustrasi niat sholat tarawih 23 rakaat berjamaah. (Foto: Okezone)
A
A
A

NIAT sholat tarawih 23 rakaat berjamaah: Arab dan terjemahan Indonesia. Sholat tarawih dikerjakan pada malam-malam bulan Ramadhan. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. 

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan sholat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat.

Info grafis keutamaan sholat tarawih. (Foto: Okezone)

Para ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Bahkan menurut Ahnaf, Hanabilah, dan Malikiyyah; hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad (sangat dianjurkan).

Sholat tarawih dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih merupakan salah satu syiar Islam. (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 2/9631)

Sholat tarawih dilaksanakan bermacam-macam, ada yang 11 dan 23 rakaat, tergantung kebiasaan masing-masing imam yang diikuti. Meski begitu, keduanya sama-sama berpahala serta memiliki keutamaan lainnya.

Niat Sholat Tarawih

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Usholli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an Makmuuman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmmum karena Allah Ta'ala."

Pada dasarnya niat cukup diungkapkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Pasalnya niat adalah al-qashdu yang artinya keinginan mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi hingga kini belum ditemui adanya dalil shahih mengenai membaca niat. 

Halaman:
1 2
