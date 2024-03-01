Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Cara Sholat Tarawih Sendiri di Rumah, Lengkap dengan Bacaan Doa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:37 WIB
Cara Sholat Tarawih Sendiri di Rumah, Lengkap dengan Bacaan Doa
Ilustrasi sholat tarawih (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CARA sholat tarawih sendiri di rumah, lengkap dengan bacaan doa. Adapun sholat tarawih yang dikerjakan selepas sholat fardhu Isya ini bisa dilakukan secara berjamaah maupun secara sendirian di rumah.

Selain tata cara pelaksanaannya bisa dilakukan dengan 11 rakaat atau formasi 2-2-2-2-3.Pelaksanaan formasi 2-2-2-2-3 mengacu pada jumlah rakaat sholat tarawih dan witir yang dilakukan sebanyak 11 rakaat. Kemudian dibagi menjadi 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, dan 3 rakaat witir satu sala.

Untuk itu berikut cara Sholat Tarawih sendiri di rumah, lengkap dengan bacaan doa:

1. Membaca niat

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat tarāwīhi rak'atayni mustaqbilal qiblati lillāhi ta'ālā.

Artinya: "Aku niat sholat sunah tarawih dua raka'at karena Allah Ta'ala"

Akan tetapi jika hendak melaksanakan shalat tarawih 8 rakaat dengan cara 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, makan bacaan niatnya sebagai beikut:

اُصَلِّىسُنَّةَالتَّرَاوِيْحَِارْبَعَرَكَعَاتٍمُسْتَقْبِلَالْقِبْلَةِأَدَاءًِللهِتَعَالَى

Ushalli sunnatat tarawiihi arba'ata rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.

Artinya: “ Saya berniat salat sunah Tarawih empat rakaat dengan menghadap kiblat, tunai karena Allah SWT.”

Halaman:
1 2 3
