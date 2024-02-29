Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Tata Cara Sholat Tarawih 8 dan 11 Rakaat yang Benar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:57 WIB
Tata Cara Sholat Tarawih 8 dan 11 Rakaat yang Benar
Ilustrasi tata cara sholat tarawih ( Foto : Freepik)
A
A
A

SIMAK tata cara sholat tarawih 8 dan 11 rakaat yang benar. Dalam pelaksanaannya, sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah maupun sendirian di rumah.

Adapun tata cara sholat tarawih 8 dan 11 rakaat sendirian berdasarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak pernah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Salamah bin ‘Abdirrahman bertanya mengenai bagaimana sholat malam Rasulullah.

ا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam sholat lainnya lebih dari 11 rakaat."

Berikut tata cara Sholat Tarawih 8 dan 11 rakaat yang benar:

- Niat sholat tarawih sendirian di rumah. Cukup diungkapkan dalam hati.

- Takbiratul ihram dilanjutkan dengan mambaca ta’awudz dan Surat Al-Fatihah

- Setelah itu membaca suratan pendek Alquran yang dihafal

- Rukuk lalu iktidal

- Sujud pertama lalu duduk di antara dua sujud

- Sujud kedua lalu istirahat sejenak sebelum bangkit untuk melanjutkan rakaat kedua

- Ulangi gerakan yang tadi lalu di rakaat terakhir melakukan salam

Ulangi gerakan tersebut hingga 4 kali atau berjumlah 8 rakaat. Setelah mencapai 8 rakaat, dianjurkan untuk membaca doa kamilin dan beristighfar sebelum melanjutkan sholat witir.

