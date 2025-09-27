Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Niat Sholat Tasbih, Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |12:36 WIB
Bacaan Niat Sholat Tasbih, Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Bacaan Niat Sholat Tasbih, Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan niat sholat tasbih wajib diketahui untuk dapat mengamalkan ibadah sunnah tersebut. Amalan sunnah itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam. 

Diketahui, sholat tasbih terdiri atas 4 rakaat. Setiap rakaatnya membaca 75 kali bacaan tasbih. Total, kaum muslim yang mengerjakan amalan sunnah ini 300 kali membaca tasbih. 

1. Niat Sholat Tasbih

Sebelum mengerjakannya, wajib membaca niat sholat tasbih. Berikut bacaan niat sholat tasbih lengkap dengan bahasa Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone, Sabtu (27/9/2025):  
أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَسْبِيْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnat tasbiihi rak‘ataini lillaahi ta‘aalaa.

Artinya : "Aku menyengaja sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala."

2. Tata Cara Sholat Tasbih 

Berikut tata cara melaksanakan sholat tasbih.

1. Niat sholat tasbih. Cukup diungkapkan dalam hati.

2. Membaca Doa Iftitah dan Surat Al Fatihah.

3. Membaca surat pendek Alquran.

4. Membaca bacaan tasbih sebanyak 15 kali.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Subhanallaahi walhamdulillahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar."

 

