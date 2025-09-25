Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lupa Rakaat saat Sholat, Apa yang Harus Dilakukan?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |17:36 WIB
Lupa Rakaat saat Sholat, Apa yang Harus Dilakukan? (Ilustrasi/Freepik)
Lupa Rakaat saat Sholat, Apa yang Harus Dilakukan? (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Ketika lupa rakaat saat sholat, apa yang harus dilakukan? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya  bagi sebagian kaum muslim.

1. Lupa Rakaat Sholat

Sholat merupakan tiang agama. Sholat fardu memiliki jumlah rakaat sesuai ketetapan syariat. 

Saat menjalankan sholat, seseorang harus khusyuk menjalankannya. Namun, mungkin karena ada kondisi atau hal lainnya, kadang lupa atau ragu dengan rakaat yang telah dikerjakan. 

Saat menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ada panduan jika lupa atau ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. 

Hal ini sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib (Semarang, Thoha Putra: t.t) halaman 16, melansir tanya jawab fiqih Kemenag, Kamis (25/9/2025).

Misalnya, ketika menunaikan sholat zuhur seseorang ragu apakah telah mengerjakan tiga atau empat rakaat. Dalam keadaan seperti ini, ia harus menetapkan tiga rakaat kemudian menyempurnakan sholatnya menjadi empat rakaat. 

Selanjutnya, sebelum mengakhiri rangkaian sholat dengan salam, ia harus melakukan sujud sahwi terlebih dahulu.

2. Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi telah dijelaskan sejumlah  ulama. Salah satunya dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin wa ‘Umdatul Muftin (Beirut, Al-Maktabatul Islami: 1412 H), juz I, halaman 315.

Imam An-Nawawi menjelaskan, ada beberapa pendapat ulama terkait waktu atau tempat pelaksanaan sujud sahwi. Namun menurutnya, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Selanjutnya, sujud sahwi dilakukan dengan dua kali sujud.

 

