Kapan Sidang Isbat 1 Ramadhan 2024?

KAPAN sidang Isbat 1 Ramadhan 2024? Hal ini menjadi salah satu yang ditunggu semua Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Apalagi Ramadhan adalah bulan yang dinantikan oleh umat Islam. Untuk menentukan 1 Ramadhan biasanya akan diadakan sidang isbat oleh kementerian agama. Penetapan ini dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam menjalani hari pertama bulan puasa.

Lantas kapan sidang Isbat 1 Ramadhan 2024? Dilansir dari laman resmi kemenag.go.id, pemerintah akan melangsungkan sidang isbat atau sidang penentuan awal Ramadhan 1445 H di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu, 10 Maret 2024.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin, mengatakan, sidang isbat akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

“Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ujar Kamaruddin.