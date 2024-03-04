Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kapan Sidang Isbat 1 Ramadhan 2024?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |09:49 WIB
Kapan Sidang Isbat 1 Ramadhan 2024?
Ilustrasi kapan sidang isbat 1 Ramadhan ( Foto: Okezone)
A
A
A

KAPAN sidang Isbat 1 Ramadhan 2024? Hal ini menjadi salah satu yang ditunggu semua Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Apalagi Ramadhan adalah bulan yang dinantikan oleh umat Islam. Untuk menentukan 1 Ramadhan biasanya akan diadakan sidang isbat oleh kementerian agama. Penetapan ini dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam menjalani hari pertama bulan puasa.

Lantas kapan sidang Isbat 1 Ramadhan 2024? Dilansir dari laman resmi kemenag.go.id, pemerintah akan melangsungkan sidang isbat atau sidang penentuan awal Ramadhan 1445 H di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu, 10 Maret 2024.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin, mengatakan, sidang isbat akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

“Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ujar Kamaruddin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/614/3172833/puasa-16tw_large.jpg
Kapan Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/330/3121408/menghirup-3Kj2_large.jpg
Apakah Menghirup Minyak Kayu Putih dan Inhaler Bisa Bikin Batal Puasa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/330/3118856/mimpi_basah-FHUN_large.jpg
Mimpi Basah Ketika Berpuasa Apakah Batal? Cek Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/618/3118450/doa-l3Y2_large.jpg
Niat Puasa Harus Diucapkan atau Cukup di Dalam Hati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/330/3118424/berbuba_puasa-VH6p_large.jpg
Puasa Namun Belum Mandi Wajib, Apa Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/614/3117076/puasa-ECFH_large.jpg
Membayar Utang Puasa Menjelang Ramadhan, Apakah Boleh?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement