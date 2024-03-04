Jangan Dilakukan, Ini 5 Hal yang Membatalkan Puasa Ramadhan

MEMASUKI bulan Ramadhan 2024, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalankan ibadah puasa. Sebagai umat Islam, wajib tahu hal-hal yang harus dihindari saat berpuasa Ramadhan.

Selain makan dan minum, ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa Ramadhan. Tidak boleh disepelekan, setiap Muslim perlu memahami apa saja yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadhan.

Jangan khawatir, di artikel ini kaum Muslimin bisa mengetahui apa saja yang membuat batal puasa Ramadhan, sehingga bisa dihindari. Penasaran apa saja? Yuk simak informasinya berikut ini, seperti dihimpun dari laman Pilgrim Knowledge dan My Islam.

1. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum merupakan hal yang bisa membatalkan puasa. Namun perlu diingat, jika benar-benar lupa bahwa sedang berpuasa dan tidak sengaja makan atau minum, maka puasa yang dikerjakan tidak batal.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Barang siapa yang makan sesuatu yang lupa pada saat ia berpuasa, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkannya makan dan minum." (Lihat kitab Sahih Bukhari, 6669)

2. Masturbasi

Kemudian melakukan masturbasi. Melakukan masturbasi atau onani pada siang hari di bulan Ramadhan akan membatalkan puasa.

Orang yang berpuasa hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menimbulkan syahwat dan menjauhi pikiran buruk. Dalil bahwa masturbasi termasuk hal membatalkan puasa adalah dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipatgandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah 'Azza wa Jalla berfirman (yang artinya): 'Kecuali puasa, amalan tersebut untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi Aku'." (HR Bukhari nomor 1894 dan Muslim: 1151)

3. Mengeluarkan darah dengan bekam

Hal lainnya yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dengan cara bekam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam, keduanya membatalkan puasanya." (HR Abu Dawud nomor 2367; tergolong sahih oleh Syekh Al Albani dalam Sahih Abi Dawud: 2047)

Selain bekam, mendonorkan darah juga bisa membatalkan puasa. Dalam hal ini pendonor telah membatalkan puasanya dan harus meng-qadha di kemudian hari.