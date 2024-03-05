Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lancar Isi 4 Kajian di Surabaya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Ucapkan Terima Kasih kepada Banser

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |10:24 WIB
Lancar Isi 4 Kajian di Surabaya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Ucapkan Terima Kasih kepada Banser
Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengisi kajian di Surabaya. (Foto: YouTube Syafiq Riza Basalamah Official)




USTADZ Dr Syafiq Riza Basalamah Lc MA lancar mengisi empat kajian di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 2 Maret 2024. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak, termasuk Banser, yang telah mendukung kelancaran kegiatan safari dakwah tersebut.

Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan kajian-kajian tersebut hasil inisiasi jamaah di Surabaya dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ana di Surabaya demi menyambut bulan Ramadhan. Teman-teman di Surabaya semangat untuk membuat beberapa kajian. Hari ini empat kajian kita, subhanallah, di tempat-tempat yang berbeda dan semuanya di Surabaya," ungkapnya, dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @syafiqrizabasalamah_official, Selasa (5/3/2024).

Dirinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhai kajian-kajian di Surabaya dapat berlangsung lancar dan tertib. Ini juga tentunya ada peran dari saudara-saudara sesama Muslim di sana.

"Subhanallah. Ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kajian itu berjalan dengan tertib. Kenapa? Ana yakin karena kelapangan hati saudara-saudara kita untuk menjaga. Ya menjaga kebersamaan kita dan ukhuwah Islamiyah, sehingga kajian itu semua bisa terlaksana," bebernya. 

Ustadz Syafiq Riza Basalamah. (Foto: YouTube Syafiq Riza Basalamah Official)

Ustadz Syafiq Riza Basalamah pun menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang turut membantu kesuksesan safari dakwah di Surabaya kali ini. Di antaranya ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Banser.

"Maka ana ucapkan terima kasih kepada semua ormas yang ada, baik itu dari Muhammadiyah, baik itu dari NU sendiri, dari Banser, dan dari teman-teman yang lainnya," ujarnya.

Dia juga mendoakan agar segala kebaikan yang diberikan hingga lancarnya kajian-kajian Islam di Surabaya mendapat balasan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Semoga amalan antum semua ditulis dan menjadi pemberat timbangan kebaikan antum semua. Dan buat yang hadir semua, semoga mendapatkan manfaat dari kajian itu," ucapnya. 

