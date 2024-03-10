Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Lengkap Semua Daerah di Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:11 WIB
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2024 Lengkap Semua Daerah di Indonesia
Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2024. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JADWAL imsakiyah Ramadhan 2024 lengkap semua daerah di Indonesia bisa disimak dalam artikel berikut. Sangat penting diketahui kaum Muslimin.

Ketika bulan Ramadhan kerap ditemui jadwal imsakiyah yang berisi waktu imsak dan sholat fardhu lima waktu di berbagai daerah.

Imsak pada dasarnya adalah waktu pengingat bagi umat Islam yang sahur untuk segera menyelesaikan makan dan minumnya. Adapun batas makan dan minum sahur adalah ketika adzan subuh. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Alquran:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang merah dari benang putih yaitu fajar." (QS Al Baqarah (2) Ayat 187) 

Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2024. (Foto: Freepik)

Sementara dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

أَنَّ بِلاَلاً، كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

Artinya: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan minumlah sampai Ibnu Umi Maktum mengumandangkan adzan, karena dia tidak beradzan sampai terbit fajar." (HR Bukhari nomor 623 dalam Adzan, Bab "Adzan Sebelum Shubuh", dan Muslim: 1092 dalam Puasa, Bab "Penjelasan bahwa mulainya berpuasa adalah mulai dari terbitnya fajar")

Berikut ini jadwal imsakiyah 1 Ramadhan 2024 untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.19

Subuh: 04.29

Zuhur: 11.51

Asar: 14.53

Magrib: 17.55

Isya: 19.03

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.33

Asar: 15.41

Magrib: 18.38

Isya: 19.47 

Telusuri berita muslim lainnya
