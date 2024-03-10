Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Niat Sholat Tarawih Berjamaah dan Sendiri Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, Terjemahannya

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |16:03 WIB
Bacaan Niat Sholat Tarawih Berjamaah dan Sendiri Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, Terjemahannya
Ilustrasi bacaan niat sholat tarawih berjamaah dan sendiri. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BACAAN niat sholat tarawih berjamaah dan sendiri lengkap dengan tulisan Arab, latin, terjemahannya. Sholat tarawih dilaksanakan setiap malam bulan Ramadhan setelah sholat fardhu Isya. 

Sholat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah atau sendiri. Maka itu, penting mengetahui niat hingga tata caranya. 

Niat Sholat Tarawih Berjamaah

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Ushalli sunnatat Tarawihi rak'atayni mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."

Niat Sholat Tarawih Sendiri

اُصَلِّى سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ِللهِ تَعَالَى

Arab latin: Ushalli sunnatat tarawihi rak'atayni mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah tarawih dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala."

Hukum Niat Sholat Tarawih

Pada dasarnya niat cukup diungkapkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Pasalnya niat adalah al-qashdu yang artinya keinginan mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi hingga kini belum ditemui adanya dalil shahih mengenai membaca niat.

Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafadzkan niat. Berarti, niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907) 

1 2
