HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Bilal Sholat Tarawih dan Witir 11 Rakaat

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:39 WIB
Bacaan Bilal Sholat Tarawih dan Witir 11 Rakaat
Ilustrasi bacaan bilal sholat tarawih dan witir 11 rakaat. (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

BACAAN bilal sholat tarawih dan witir 11 rakaat. Setiap bulan Ramadhan, kaum Muslimin melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih.

Dalam pelaksanaan sholat tarawih di Indonesia, kerap dijumpai berbagai lantunan sholawat atau radhiyallahu 'anh seusai salam. 

Bacaan ini dilakukan saat jeda antara satu sholat dengan sholat berikutnya, serta sebagai penanda hitungan rakaat yang telah dicapai jamaah dalam melaksanakan shalat.

Biasanya setiap lantunan sholawat dipimpin bilal. Berikut ini bacaannya, sebagaimana Okezone himpun: 

1. Sebelum menunaikan sholat tarawih

Bilal mengucap:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ x3

الصَّلَاةُ التَّرَاوِيْحِ مِنْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَثَابَكُمُ اللَّهُ

Allahumma shalli 'ala Muhammad (3 kali)

Asolatu tarawihi min qiyami shahri ramadhan 'atsabakumullah

Jamaah menjawab:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصَّلَاةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Asholatu laa ilaha ilallah 

2. Setelah sholat pertama (rakaat 1 dan 2)

Bilal mengucap:

فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Fadlan minallaahi wani'matan wamaghfiratan warahmatan, laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalahu lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir.

Allahumma shalli 'ala Muhammad

Jamaah menjawab:

صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

Sallallahu wasallim 'alaih 

